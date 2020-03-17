Веллингтон, , 05:44 — REGNUM Правительство Новой Зеландии намерено выделить $7,36 млрд на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в официальном обращении.

«Правительство делает все возможное, чтобы защитить здоровье новозеландцев и здоровье нашей экономики», — заявила она.

По ее словам, на поддержку экономики будет выделено $7,36 млрд, что составляет 4% от национального ВВП. Отмечается, что такие меры стимулирования экономики в истории Новой Зеландии являются беспрецедентными.

Также средства пойдут на инвестиции в область здравоохранения и закупку медицинского оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта были отменены съемки телесериала «Властелин колец», проходившие в Новой Зеландии, в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

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