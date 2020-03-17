Пекин, , 05:42 — REGNUM Всего 21 новый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован на территории материковой части Китая, сообщили 17 марта в национальной комиссии здравоохранения КНР.

Число погибших от коронавируса за прошедшие сутки в Китае достигло 13, при чем большая их часть или 12 смертей приходится на провинцию Хубэй — эпицентр эпидемии и еще одна — на провинцию Шэньси. Порядка 45 человек попали под подозрение в заражении.

Из госпиталей по всей стране выписано 930 пациентов за прошедшие сутки, а общее число выздоровевших по всей стране достигло 68 679 человек при общем числе заразившихся 80 881 человек. Количество смертей достигло 3226 за все время.

Среди вновь заразившихся — 1 случай выявлен в эпицентре эпидемии провинции Хубэй в центральной части Китая, а остальные 20 — были привнесены из-за рубежа и зарегистрированы в целом ряде регионов страны.