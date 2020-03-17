Магадан, Магаданская область, , 05:43 — REGNUM В Магаданской области приступили к дезинфекции общественного транспорта — каждый автобус в конце смены проходит тщательную обработку.

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«Дезинфектор в костюме химзащиты обрабатывает спецраствором поручни, ручки, сиденья, окна и потолок. Такие меры связаны с сезонностью гриппа и ОРВИ, а также с угрозой заражения новой коронавирусной инфекцией», — пишет «Колыма Плюс».

Как сообщало ИА REGNUM, в России под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 15 тыс. человек.