Мехико, , 05:29 — REGNUM Число пациентов с подтвержденным диагнозом заражения новым коронавирусом на территории Мексики составило 82 человека после выявления за последние сутки еще 29 новых случаев инфекции, объявил генеральный директор службы профилактики минздрава Мексики Рикардо Кортес 16 марта на брифинге.

Он отметил, что у 90 процентов заразившихся — легкие симптомы, и они поучают помощь амбулаторно, находясь дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта из-за коронавируса в Мексике были временно отменены все футбольные матчи национального чемпионата.

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