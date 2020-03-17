Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Министерство обороны США максимально поддержит гражданские власти в борьбе с новым коронавирусом, несмотря на ограниченность ресурсов ведомства. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Пентагона.

По словам официального представителя военного ведомства Джонатана Хоффмана, «министерство обороны готово, хочет и может максимально поддержать гражданские власти под руководством президента».

Вместе с тем, Хоффман подчеркнул, что врачи в 36 военных госпиталях ведомства (что составляет примерно 2−3% от числа коек частного сектора) были ориентированы на работу с травмами и ранами у гораздо более молодых людей, что ограничивает возможность реагирования для помощи пожилым людям, для которых коронавирус представляет большую опасность.

Поэтому важно, чтобы все, кто обсуждает участие минобороны в оказании помощи, знали, «что возможно, а что нет».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчёты на основе федеральных и местных данных, на настоящее время количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в США составляет 4281, из них жертвами заболевания стали 74 человека.

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