Сан-Сальвадор, , 05:23 — REGNUM Все пассажирские рейсы в Сальвадор отменяются с 16 марта по решению президента страны Найиба Букеле, сообщает агентство Reuters.

Поводом для прекращения пассажирских рейсов стал инцидент в Мексике, которая позволила десяткам пассажиров с коронавирусом нового типа сесть в самолет и вылететь в Сан-Сальвадор. Президент Сальвадора также возложил ответственность за этот поступок на Мексику, однако не предоставил никаких доказательств по инциденту.

«Ни один пассажирский самолет не приземлится на сальвадорской земле. Транзитным рейсам следует изменить свои маршруты», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта власти Сальвадора ограничили въезд иностранцам на свою территорию. В стране также был объявлен карантин и запрещены массовые мероприятия численностью более 500 человек.

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