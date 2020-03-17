Каракас, , 05:05 — REGNUM В Венесуэле объявлен карантин на всей территории страны в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе выступления по государственному телевидению.

«Начиная с завтрашнего дня, 17 марта, вся Венесуэла отправляется на карантин», — заявил он.

Мадуро подчеркнул, что всеобщий карантин является хоть и жестокой, но необходимой мерой по профилактике заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в семи штатах Венесуэлы был объявлен режим карантина из-за вспышки коронавируса. Президент страны Николас Мадуро распорядился закрыть все заведения в стране, не имеющие социальной важности.

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