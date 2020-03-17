Пекин, , 05:05 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Китае за прошедшие сутки выросло на 21 человека, в то время как еще 13 человек скончались от инфекции. Об этом 17 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Из 13 смертей, 12 приходятся на эпицентр эпидемии китайскую провинцию Хубэй. 20 из 21 нового случая заражения оказались завозными.

Число выписанных пациентов из больниц за прошедшие сутки выросло на 930 человек, в то время как число вылечившихся за все время достигло 68 869 человек.

Общее число заразившихся за всё время эпидемии в Китае составило 80 881 человек, умерли 3226 человек.

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