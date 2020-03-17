Каир, , 04:58 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусом в Египте достигло 166, из них 40 зафиксированы за прошедшие сутки, заявил представитель египетского минздрава Халед Мугахед 16 марта на пресс-конференции.

Он уточнил, что среди новых заболевших — 35 граждан страны и пять иностранцев. При этом восемь человек недавно участвовали в малом паломничестве в Мекку.

Также за последние 24 часа скончались два пациента с коронавирусом — 72-летний гражданин Германии и 50-летний египтянин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта власти Египта объявили о полном прекращении авиасообщения с другими странами на период с 19 по 31 марта.

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