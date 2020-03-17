Сеул, , 04:44 — REGNUM Новых 84 случая заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Южной Корее за прошедшие сутки, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные корейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 8320 человек.

Агентство отмечает, что в последние три дня в Южной Корее число новых заболевших держится на уровне меньше ста человек. По-прежнему более половины случаев заболевания COVID-19 приходится на город Тэгу, где инфекцию разнесли члены секты. Число умерших в результате заражения коронавирусом в стране достигло 81 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта ряд районов Южной Кореи объявили специальными зонами бедствия. В их число попали районы провинции Кёнсан-Пукто и город Тэгу. Отмечалось, что южнокорейские власти впервые присваивают статус «зоны бедствия» по причинам, не связанным со стихийными бедствиями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее объявили некоторые районы страны специальными зонами бедствия