Богота, , 04:33 — REGNUM Колумбийские власти решили закрыть границы страны в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, заявил президент Колумбии Иван Дуке на своей странице в Twitter.

«Я принял решение закрыть с полуночи все сухопутные, морские и речные границы страны», — заявил он.

Он отметил, что граница страны будет закрыта до 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Колумбию был запрещен въезд иностранных граждан и нерезидентов. Все граждане страны или имеющие вид на жительство иностранцы будут помещены на карантин на 14 дней. Также в Колумбии был объявлен режим чрезвычайного положения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии ввели ограничения на въезд в страну из-за коронавируса