Фриско, США, , 04:27 — REGNUM В сеть выложили 12-минутное видео с демонстрацией игрового процесса предстоящего дополнения (DLC) Guns, Love, and Tentacles к Borderlands 3. Трейлер был опубликован 16 марта на YouTube-канале проекта игры.

Полное название дополнения: Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock («Пушки, любовь и щупальца: Свадьба Уэйнрайта и Хаммерлока»). В основу этого DLC легли произведения Говарда Лаврафта.

Релиз дополнения состоится 26 марта 2020 года на платформах PS4, Xbox One и ПК. Оно было анонсировано студией Gearbox Software.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пушки, любовь и щупальца»: анонсировано новое дополнение для Borderlands 3