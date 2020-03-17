Новосибирск, , 04:16 — REGNUM По данным регионального оператора в сфере обращения с ТКО на территории Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — Новосибирск занял в рейтинге Greenpeace Россиишестое место, уступив Москве, Казани, Перми, Воронежу и Красноярску.

Напомним, ранее правительство Новосибирской области сообщило, что Новосибирск вошёл в десятку лидеров городов-миллионников в рейтинге доступности раздельного накопления отходов Greenpeace России.

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В «Экологии-Новосибирск» уточнили, что по данным результатов исследования, из 147 млн жителей страны доступ к инфраструктуре раздельного накопления отходов имеют как минимум 27 млн человека (18,5%), проживающих в крупных городах.