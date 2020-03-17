Канберра, , 04:15 — REGNUM Австралийский авиаперевозчик Qantas решил сократить количество международных авиарейсов на 90% из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что также будут сокращены и внутренние рейсы на 60%. Эти меры затронут и дочернюю компанию Jetsar. Ограничения будут действовать до конца мая.

Отметим, что в настоящее время в Австралии зафиксировано более 350 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта голливудского актера Тома Хэнкса и его супругу, у которых в Австралии выявили коронавирус нового типа, перевели из больницы на домашний карантин. Ему предписали принимать ежедневно лекарства.

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