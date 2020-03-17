Якутск, , 04:16 — REGNUM В Якутии обсуждают фото, где студент или старшеклассник сидит за партой в противогазе. Фотография «гуляет» в соцсетях.

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Несмотря на то, что в Якутии нет официально ни одного заболевшего коронавирусом, жители предпочитают принимать меры предосторожности, как например обсуждаемый студент.

По мнению пользователей соцсетей, парень боится подхватить инфекцию. При этом медицинских масок в аптеках республики давно нет, власти заверяли, что они должны поступить в марте.

«Противогазы намного надежнее. Они, точнее их фильтры, бывают разные — одни защищают от угарного газа, другие от ядовитых испарений, а есть и такие, которые действительно останавливают вирусы», — пишет SAKHAPRESS.

Так что не стоит иронизировать над человеком в противогазе.

Впрочем, в Якутии студенты с 17 марта перешли на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии относительно спокойно — пока не наблюдается паники и сметания всего подряд с полок магазинов.