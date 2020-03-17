Благовещенск, , 04:18 — REGNUM В Приамурье специалистами Роспотребнадзора отмечено сокращение числа заболеваний острыми респираторно-вирусными инфекциями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе амурского управления Роспотребнадзора.

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За отчётную неделю в Приамурье вновь заразились ОРВИ 2 611 человек, что на 21,4 процента меньше, чем неделей ранее. Этот показатель находится ниже эпидемиологического порога на 53,4 процента. Как и прежде, в регионе фиксируется два вида гриппа — А и В. По итогам прошлого года показатель заболеваемости ОРВИ в Приамурье на 9,8 процентов ниже общероссийского показателя.

«Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в области сейчас ниже среднемноголетнего», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень заболеваемости ОРВИ в Пензе остаётся на высоком уровне.