Новосибирск, , 04:08 — REGNUM Новосибирск вошёл в десятку лидеров городов-миллионников в рейтинге доступности раздельного накопления отходов Greenpeace России. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

В расчёт бралось количество доступных населению стационарных контейнеров для сбора вторсырья.

Пр данным министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, на территории региона установлено 2 287 контейнеров для раздельного накопления ТКО.

«Ведётся строительство полигонов, отвечающих всем современным требованиям, на Гусинобродском полигоне Новосибирска запущена новая линия сортировки мусора. Дорабатывается концессионное соглашение по строительству крупных мусоросортировочных комплексов, которые в перспективе будут сортировать весь поступающий на полигоны объем мусора, — добавил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов. — Все эти меры направлены на развитие системы обращения с ТКО, которая должна стать более цивилизованной как в части размещения, так и в части накопления отходов».