Белвью, США, , 04:05 — REGNUM Сервис по продаже видеоигр Steam во второй раз установил рекорд онлайна в 2020 году. Об этом 17 марта сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/SteamDB/status/1239180882826715136

Одновременное количество находящихся в системе, достигло отметки 20 млн. По мнению редакции издания произошедшее «почти наверняка» отчасти связано с эпидемией коронавируса, из-за которой были закрыты на карантин школы, отменены многие публичные массовые мероприятия, а во многих организациях была введена практика удалённой работы на дому.

Стоит отметить, что в случае Steam продолжается тенденция увеличения рекордных показателей онлайна. В 2015 году среднее число находящихся в системе сервиса пользователей составило 8,4 млн, в 2017 году оно выросло до 14 млн, в феврале 2020 года — до 18,53 млн.

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