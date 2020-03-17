Москва, , 04:02 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Приморья Виктор Фисенко распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина назначен заместителем главы федерального ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Глава краевого минздрава покидает правительство Приморья

Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации: распоряжение № 598-р было подписано 16 марта.

«Назначить Фисенко Виктора Сергеевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», — указано в распоряжении.

Ранее Виктор Фисенко работал в должности министра краевого здравоохранения, исполнял обязанности директора департамента здравоохранения Приморья и вице-губернатором.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минздрава Приморья написал заявление об уходе со своего поста.