Урумчи, Китай, , 03:58 — REGNUM Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая вложат более 330 млн юаней (около $47 млн) в строительство базовых станций 4G-связи для обеспечения доступа к связи жителям 334 бедных деревень уже в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

По завершению, все деревни региона будут обеспечены как проводной, так и беспроводной связью. В Синьцзяне имеются обширные площади территорий с низкой плотностью населения. Особенно здесь много бедных деревень с плохой транспортной связанностью и связью. Покрытие широкополосными сетями и сетями связи 4G находится на относительно отсталом уровне, если сравнивать с другими регионами страны.

В 2020 году Синьцзян обеспечит стабильную работу и качество широкополосного интернета в бедных районах региона в рамках кампании по борьбе с нищетой. В то же самое время Синьцзян продолжит предлагать преференции местным жителям для роста потребления ими информационного контента.