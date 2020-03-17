Якутск, , 04:00 — REGNUM В Якутии относительно спокойно — пока не наблюдается ажиотажа, связанного с паникой и сметанием всего подряд с полок магазинов. Коронавируса официально в республике нет.

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По словам продавцов одного из крупных супермаркетов Якутска, покупатели не проявляют ажиотажа, торговля идёт как обычно — крупы, макароны, соль, сахар, консервы и туалетная бумага имеются в достаточном количестве, пишет SAKHAPRESS.

Единственное, что хорошо раскупают, это дезинфицирующие средства — антибактериальные влажные салфетки и гели.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Королёве 16 марта покупатели смели с полок магазина продукты питания.