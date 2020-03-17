Южно-Сахалинск, , 03:57 — REGNUM В школах Южно-Сахалинска в связи с ситуацией с коронавирусом с 18 марта вводятся каникулы. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 17 марта сообщает в своем Telegram-канале.

Как следует из сообщения, решение начать школьные каникулы на неделю раньше было принято утром 17 февраля в ходе совещания с участием мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

Предполагается, что школьные каникулы продлятся по 30 марта. В соответствии с расписанием, плановые пятидневные каникулы должны были начаться с 24 марта. Губернатор отметил, что детские сады в столице региона продолжат работать в обычном режиме.

В качестве профилактической меры предполагается также ввести ограничение на проведений мероприятий с численностью участников более 50 человек.