Пекин, , 03:48 — REGNUM Власти Пекина запретили обеды лицом к лицу в ресторанах и столовых города во время вспышки эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Соответствующие руководство было выпущено Пекинской муниципальной комиссией здравоохранения. Теперь в коммерческих и служебных столовых в правительственных зданиях и институтах можно сидеть друг от друга на расстоянии не ближе, чем за 1 метр.

При этом, рестораны должны жестко ограничить плотность сидящих за обеденными столами, а у всех посетителей будет измеряться температура тела. Администрация заведений при этом будет проводить дезинфекцию помещений, посуды и столов.