Вашингтон, , 03:38 — REGNUM В будущем ремейке Final Fantasy 7 может появиться персонаж из романа The Kids Are Alright, который является побочным ответвлением сюжета игры. Об этом 16 марта написала пользовательница Twitter Ronie.

https://twitter.com/Ronie 6 /status/1239608620821745664

Поклонница игры заметила в кадрах рекламного ролика Final Fantasy 7 Remake Кирие Ханаан из The Kids Are Alright. Персонажа можно увидеть на одном из железнодорожных вокзалов Мидгара.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ремейк Final Fantasy 7 получит боевую систему из игры Final Fantasy 13. Она будет представлять собой гибрид между боем в реальном времени и пошаговым режимом.

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