Благовещенск, , 03:44 — REGNUM Тотальный диктант в Приамурье решено перенести на осень, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Амурского государственного университета.

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Причина такого переноса — угроза распространения коронавирусной инфекции. Ранее планировалось, что тотальный диктант пройдёт 4 апреля. Также в АмГУ закрываются очные курсы подготовки к проведению тотального диктанта.

«Одним из вариантов решения был перевод тотального диктанта в онлайн-режим, но для многих участие в мероприятии ― это прежде всего ритуал с приходом на площадку, «живым» диктором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат», — сообщили в пресс-службе АмГУ.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы распространения коронавируса принято решение перенести на осень проведение тотального диктанта.