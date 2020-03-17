Мадрид, , 03:34 — REGNUM Быстрое распространение коронавируса в Испании требует скорейшего возвращения российских граждан на родину, сообщили 16 марта в пресс-службе посольства РФ в этой стране.

«Призываем российских туристов проявить ответственность и покинуть Испанию в возможно короткие сроки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты внимательно следят за ситуацией и прилагают усилия для информирования граждан о рейсах авиакомпаний.

«На сайте посольства и в соцсетях оперативно размещаем информацию о рейсах российских авиакомпаний из Испании в Россию», — добавили в миссии.

Читайте также: Испания заблокирует въезд иностранцев через сухопутные границы

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании не исключили закрытия границ из-за коронавируса