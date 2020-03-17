Пекин, , 03:32 — REGNUM Китай восстановил привычный режим дорожного движения в большинстве районов страны после того, как 1117 из 1119 закрытых ранее шоссе были вновь открыты для автомобилей, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 549 заблокированных дорог национального, провинциального, уездного и деревенского уровня были вновь открыты, еще 11 198 из 12 028 станций карантинного осмотра были убраны с данных шоссе.

В тех районах, где эпидемиологическая ситуация в норме, движение автомобилей должно быть возвращено к нормальном уровню. Согласно данным Мониторингового центра реагирования на шоссе при Министерстве транспорта КНР, национальная автомобильная сеть действует в нормальном режиме.

Всего в 28 провинциях Китая было восстановлено межрегиональное пассажирское транспортное сообщение. Всего 126 городов окружного уровня и 192 города уездного уровня восстановили работу наземного транспорта. В таких городах Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, а также ещё 36 горда страны в нормальном режиме работает железнодорожный транзит.