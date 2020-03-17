Пекин, , 03:17 — REGNUM Все входящие рейсы в Международном аэропорту «Дасин» в Пекине были переориентированы на Международный аэропорт «Столица», в связи с тем, что столица Китая стремится минимизировать риск импорта коронавируса в страну, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Начиная с 10 марта аэропорт «Столица» выделил «Зону D» Третьего терминала в качестве специальной зоны для входящих рейсов из стран и регионов, серьезно пострадавших от коронавируса в мире, сообщил заместитель генерального директора Beijing Capital International Airport Co., Ltd. Чжао Ин во время пресс-конференции.

Все пассажиры, высаживающиеся из таких рейсов, должны провести полный карантинный осмотр, включая измерение температуры тела, скрининг, а также информационную инспекцию. Под это выделена площадь 100 тыс. квадратных метров, которая изолирована от других пассажиров.

Данная зона уже приняла 31 входящий рейс и 5138 пассажиров