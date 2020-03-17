Москва, , 03:15 — REGNUM Перенос сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с распространением коронавируса России пока не предвидится, однако полностью исключать такой возможности не стал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас сложно предугадать, как будет развиваться ситуация через два месяца, — цитирует Федеральное агентство новостей чиновника. — Однако Рособрнадзор готов к любому развитию ситуации с коронавирусом».

По его словам, в Рособрнадзоре ожидают необходимых рекомендаций от Роспотребнадзора. Отмечается, что ведомства согласуют вопросы организации безопасности мест сдачи школьниками ЕГЭ.

В 2020 году проведение ЕГЭ будет организовано в три этапа: с 20 марта по 13 апреля — досрочный, с 25 мая по 29 июня — основной, и с 4 по 22 сентября — дополнительный. Предполагается, что его будут сдавать около 800 тыс. школьников.

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