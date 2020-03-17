Бразилиа, , 03:12 — REGNUM Минздрав Бразилии заявил о намерениях привлечь как можно больше врачей на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что бразильский минздрав не исключает и найма врачей с Кубы. Ранее большая часть кубинских врачей, работавших на территории Бразилии, уехала на родину, однако в настоящее время, по данным минздрава, в стране остаются около 1800 медиков. В связи с этим министерство не исключает принятия кубинских врачей на работу для борьбы с распространением COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил о планах бразильских властей выделить около $30 млрд для противостояния экономическим проблемам, вызванным пандемией коронавируса нового типа. Он добавил, что один миллиард долларов США уже получил бразильский минздрав.

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