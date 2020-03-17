Женева, Швейцария, , 03:16 — REGNUM За сутки в мире заразились коронавирусом 13 903 человека, умерли от него 862 человека. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается, что количество заразившихся коронавирусом в мире возросло до 167 511 человек. При этом, более половины заболевших выявлены за пределами Китая — 86 434 человека.

По данным ВОЗ, на данный момент из-за коронавируса погибло 6 606 человек, в том числе 3 388 — за пределами Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в течение прошедшей недели в мире произошел заметный рост заболеваемости коронавирусом COVID-2019, и большинство случаев заражения выявлены за пределами КНР.

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