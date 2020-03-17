Сантьяго, , 02:52 — REGNUM Чили просит другие страны эвакуировать своих граждан с круизного судна Silver Explorer, на борту которого выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич сообщил 16 марта на пресс-конференции, транслировавшейся в Periscope.

По словам Маньялича, решение обратиться к странам, чьи граждане оказались на круизном судне, стоящем у порта города Пуэрто-Монтт, было принято после того, как пять иностранных туристов, заражённых коронавирусом, были эвакуированы властями с судна в больницу Пуэрто-Монтта.

Для эвакуации людей с судна Silver Explorer правительство Чили предложило использовать военно-воздушную базу Пуэрто-Монтта.

Сообщается, что круизное судно Silver Explorer со 111 пассажирами и 120 членами экипажа совершал круиз вокруг южных берегов Чили. После того, как 12 марта один из туристов, у которого впоследствие был выявлен коронавирус, сошёл с судна в городке Калета-Тортел, населённый пункт закрыли на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чили приняли решение о закрытии с 18 марта границы для въезда иностранных граждан из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 16 марта сообщил на пресс-конференции президент страны Себастьян Пиньера. К обеспечению контроля за границами будут привлечены вооружённые силы страны.

Согласно последним данным, на территории Чили подтверждено уже 155 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19.

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