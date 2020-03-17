Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Белый дом США ввел временные ограничение на посещение прессой мероприятий в администрации американского президента из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что на мероприятия и брифинги смогут попасть только члены Ассоциации корреспондентов Белого дома. Для них оборудуют специальные места для посадки. Журналистов рассадят в шахматном порядке, чтобы увеличить между ними дистанцию. Других журналистов в Белый дом не пустят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп призвал американцев временно приостановить поездки по стране и походы в общепиты. Он также призвал перевести учащихся на дистанционную форму обучения.

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