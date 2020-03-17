Токио, , 01:58 — REGNUM Демонстрационная версия предстоящего ремейка Resident Evil 3 выйдет на консолях и ПК 19 марта 2020 года. Об этом 16 марта сообщил портал Engadget.

Таким образом, поклонники франшизы смогут немного прикоснуться к истории побега Джилл Валентайн из Раккун-Сити в одной из самых популярных игр в истории Capcom. Игра выполнена на том же «движке» (базовая программа игры), что и Resident Evil 2 Remake.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что продюсер Resident Evil 3 Remake Питер Фабиано рассказал об изменениях, которым в новой игре подвергнется Раккун-Сити. Он отметил, что геймеры, конечно, не получат игру с открытым миром, однако пространство города, которое они смогут исследовать, станет гораздо больше.

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