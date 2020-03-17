Тунис, , 01:47 — REGNUM Власти Туниса приняли решение о закрытии границ из-за пандемии коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Ильяс аль-Фахфах в эфире национального телевидения.

«Закрываются воздушные и сухопутные границы для всех коммерческих рейсов, кроме поставок грузов и рейсов для эвакуации граждан», — заявил он.

Также власти Туниса приняли ряд мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа. В стране запретили массовые собрания, рынки, праздники, митинги и спортивные мероприятия. Также граждан призвали к самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным в Тунисе зафиксированы 24 случая заболевания COVID-19. Ранее власти страны закрывали морские границы и прекратили авиарейсы с Италией.

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