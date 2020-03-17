Бразилиа, , 01:47 — REGNUM Положительный результат на коронавирус показал тест заместителя министра экономики Бразилии Маркуса Троиху, который был на встрече с президентом США Дональдом Трампом, 16 марта сообщает портал G1.

В настоящее время чиновник пребывает дома, заметных симптомов у него не обнаружено. По данным G1, это уже тринадцатый по счету член бразильской делегации, которая была на приеме у американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта стало известно, что мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заразился коронавирусом через четыре дня после его встречи с делегацией высокопоставленных лиц из Бразилии.

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