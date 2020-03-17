Париж, , 01:35 — REGNUM Соблюдение частичного запрета на передвижение граждан по территории Франции будут контролировать более 100 тыс. сотрудников полиции, объявил глава французского МВД Кристоф Кастанер, 16 марта на пресс-конференции в Париже.

По словам Кастанера, с 17 марта жители республики могут осуществлять передвижения только в случае крайней необходимости: для прибытия к месту работу или посещения магазинов и медучреждений.

Нарушителей ждут штрафы — за первое неисполнение ограничений будут взимать 38 евро, а за повторное — 135 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта из-за коронавируса французский президент Эммануэль Макрон распорядился ввести ограничения на перемещения людей внутри Франции.

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