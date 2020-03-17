Маунтин-Вью, США, , 01:35 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса видеосервис YouTube временно вынужден будет больше полагаться на автоматическую модерацию контента. об этом 17 марта сообщил портал Engadget.

Обычно система, обнаруживая потенциально опасный контент, отправляет его сотрудникам YouTube, которые принимают решение о блокировке видео. Однако в связи с тем, что руководство YouTube сейчас вынуждено минимизировать количество сотрудников, которым нужно находиться в офисе, оно временно намерено позволить своей автоматизированной системе принимать соответствующие решения при обнаружении подозрительного видео.

В компании заявили, что понимают, что это может привести к росту числа заблокированных роликов, в число которых могут попасть и те, которые в действительности не нарушают правила платформы. YouTube также предупреждает, что в связи с происходящими событиями возможны задержки при рассмотрении апелляций.

Напомним, ранее YouTube не позволял монетизировать видео, в которых видеоблогеры обсуждали проблему коронавируса. Однако затем компания решила включить рекламу на некоторых «проверенных» каналах.

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