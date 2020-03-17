Лондон, , 01:11 — REGNUM Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Великобритании достигло 1543. Об этом свидетельствуют данные британского департамента здравоохранения и социальной защиты.

«По состоянию на 21:00 16 марта 2020 года, 44 105 человек проверили (на наличие COVID-19 — прим. ИА REGNUM) в Соединенном Королевстве. 42 562 человека оказались здоровы, у 1543 выявлено заражение», — говорится в заявлении.

Число скончавшихся в Великобритании в результате болезней, вызванных коронавирусом нового типа, остается прежним — 35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности стран G7 разработать меры по спасению экономики в связи с пандемией COVID-19.

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