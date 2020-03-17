Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Американские граждане должны временно прекратить поездки по стране и посещения заведений общественного питания из-за коронавируса COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп, 16 марта на брифинге в Белом доме.

Трамп добавил, что всем, кто проходит обучение, в том числе молодежи, необходимо перейти на удаленную форму образовательного процесса. Кроме того, по словам американского лидера, гражданам также следует избегать собраний с участием более десяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта университет Джонса Хопкинса объявил, что количество выявленных случаев заражения COVID-19 на территории США составило 4281.

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