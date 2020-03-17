Нью-Дели, , 00:46 — REGNUM Число зараженных коронавирусом нового типа в Индии достигло 114 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные индийского минздрава.

Эти данные не включают в себя умерших от заболевания — в Индии выявлено два случая смерти от коронавируса нового типа, а также 13 человек, которые выздоровели. Отмечается, что среди заболевших COVID-19 17 человек являются иностранными гражданами. Также Индия ограничила авиаперелеты в страну для жителей Евросоюза, Турции и Великобритании с 18 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индии распорядились закрыть все памятники и музей в связи с пандемией коронавируса. Сообщалось, что культурные объекты будут закрыты до 31 марта.

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