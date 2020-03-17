Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Компания Microsoft анонсировала новый фантастический роман писателя Троя Деннинга Halo: Shadows of Reach. Об этом 16 марта сообщила Twitter-страница франшизы.

https://twitter.com/Halo/status/1237423237413236736

Книга должна пролить свет на период между событиями игр Halo 5: Guardians и предстоящей Halo Infinite. Согласно сюжету, команда Blue Team вернётся на опустошённую планету Reach для раскрытия секретов, которые могут помочь в борьбе против искуственного интеллекта Кортаны.

Ожидается, что релиз Halo Infinite состоится в конце 2020 года. Игра выйдет на платформах Xbox и ПК.

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