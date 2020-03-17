Анкара, , 00:33 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории Турции достигло 47 человек, из них 29 — выявлены за последние сутки, сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его словам, новые случаи связаны с приездом заболевших из-за границы — с территории США, Ближнего Востока и Европы. Коджа добавил, что трое пациентов недавно посещали Саудовскую Аравию в качестве паломников.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта власти Турции приняли решение закрыть общественные заведения из-за угрозы COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция прекратила воздушное сообщение еще с шестью странами мира