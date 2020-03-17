Рига, , 00:29 — REGNUM Министр сообщения Талис Линкайтс даст разрешение пассажирскому парому идущему из Германии зайти в порт Лиепаи после 17 марта, пишет портал LSM.

Паром эвакуирует граждан Латвии из Германии, возвращающихся в страну. Особое разрешение министра потребовалось так как судно придёт в Лиепаю уже после вступления в силу распоряжения правительства о закрытии границ. Другим туристическим группам за пределами Латвии нужно связаться со своими туроператорами для организации чартерных рейсов, которым правительство выдаст аналогичные специальные разрешения.

С 17 марта запрещено передвижение людей через аэропорты, порты, железнодорожные вокзалы и пункты пропуска на автомагистралях на внешних и внутренних рубежах ЕС, за исключением грузовых перевозок из-за пандемии коронавируса. В то же время граждане и постоянные жители Латвии могут вернуться через них на родину, а иностранцы покинуть страну. Не успевшим вернуться в Латвию до 17 марта нужно регистрироваться в консульском отделе МИД.