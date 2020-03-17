Рига, , 00:27 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что говорить о компенсации расходов возвращающихся в Латвию из-за введения режима ЧС и закрытии границы с 17 марта по 14 апреля является несправедливым по отношению к налогоплательщикам, пишет портал tvnet.lv.

Глава МИДа ЛР считает, что правительство вовремя подало сигнал о немедленном возвращении домой всем гражданам Латвии, а также предоставило 48 часов для выполнения этого требования.

Многие государства, например, Словения закрыла свои границы с Австрией и Италией в течение дня. В ситуации, когда правительство несколько раз просило граждан пересмотреть свои планы путешествий, компенсация расходов на репатриацию будет несправедлива по отношению к налогоплательщикам, уверен Ринкевич.

С 17 марта границы Латвии будут закрыты до 14 апреля. Ограничения в пересечение границ не касаются грузоперевозок.