Рига, , 00:25 — REGNUM В Рижском порту продолжают обслуживаться грузы и приняты меры безопасности, чтобы свести контакты между людьми к минимуму из-за угрозы коронавируса, пишет портал Dienas Business.

За последние три дня Рига обслужила 30 судов, обработав 230 000 тонн груза — контейнеры, обработанная древесина, уголь и зерновые. В понедельник в Риге разгрузились 13 судов, ещё 10 сообщили о намерении зайти в порт. Кроме того через порт за три дня прошло 1100 железнодорожных вагонов и 2300 грузовых автомашин. Перед тем как зайти в порт капитаны судов сообщают в порт точную информацию о состоянии здоровья экипажа. Командам судов ходящих под зарубежными флагами запрещено сходить на берег, за исключением согласованных случаев.

Прервано паромное сообщение Рига — Стокгольм. Паромы Романтика и Изабелла пока останутся пришвартованными в Риге.