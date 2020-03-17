Абу-Даби, , 00:22 — REGNUM Власти Объединенных Арабских Эмиратов призвали своих граждан возвращаться в страну из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.

По их данным, жителям ОАЭ необходимо скорее вернуться обратно в страну из-за отмены авиарейсов из ряда стран и закрытия границ. Это может вызвать у граждан проблемы с возвращением на родину. В связи с этим власти ОАЭ рекомендуют возвращаться в страну как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в Объединенных Арабских Эмиратах достигло 98 человек. Также ОАЭ ввели ряд ограничений на въезд в страну, однако на российских граждан они не распространяются.

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