Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Более 4,2 тыс. случаев заболевания COVID-2019 было подтверждено в США. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.

Согласно данным университета, на настоящее время количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в стране составляет 4281, из них жертвами заболевания стали 74 человека.

Отмечается резкий рост числа заболевших в стране. Для сравнения, 13 марта в США, по официальным данным, насчитывалось около двух тысяч заболевших.

Ряд СМИ отмечает, что реальных случаев заболевания в стране может быть значительно больше, так как тестирование проводят лишь выборочно, только у некоторых пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о работе учёных министерства обороны США над созданием сыворотки с содержанием антител к коронавирусу COVID-2019. Сыворотка позволит замедлить распространение заболевания и выиграть время, необходимое для разработки вакцины.

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