Стокгольм, , 08:33 — REGNUM В Швеции Христианские демократы и Шведские демократы анонсировали общее предложение в своей попытке ужесточить правила трудовой иммиграции. 17 марта стороны выдвинут совместную инициативу в Комитете по социальному обеспечению с требованиями к правительству строже следить за трудовой миграцией. Об этом 16 марта сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Представители двух партий предложили, что трудовая миграция должна быть разрешена только в случае нехватки рабочей силы. Предполагается, что это будет возможным даже в случае, когда зарплата трудовых мигрантов окажется ниже средней заработной платы в Швеции. Для тех профессий, которые не находятся в дефиците, сегодняшняя минимальная зарплата €1 300 в месяц должна быть увеличена до €3 500.

Третьим пунктом стало требование самообеспечения для всех членов семьи потенциального трудового мигранта, заключающееся в том, что если мигрант, прибывший в Швецию, хочет перевезти своих родственников в страну по программе воссоединения семьи, то он должен предоставить властям всю необходимую информацию о состоянии своих финансовых возможностях содержать их за свой счет.

Последним пунктом предложения шведским политиков будет запрещение возможности так называемого «изменения пути», согласно которому лицо, находящееся на территории Швеции, и отказавшееся подать заявление на предоставление ему политического убежища, по-прежнему сохраняет за собой право подать заявку на получение разрешения на работу. Такое действующее правило фактически означает, что любой человек, находящийся в Швеции на незаконных основаниях, может легально получить разрешение на трудовую деятельность.