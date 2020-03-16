Виктория, , 23:56 — REGNUM Очередной турист оказался инфицирован новым коронавирусом на Сейшельских Островах, сообщает 16 марта CGTN Аfrica.

Сегодня, 16 марта, стало известно, что заболела голландская туристка, приехавшая на острова со своим мужем. Он уже несколько дней находится в карантине как заражённый вирусом COVID-19.

Таким образом, в стране сейчас четыре человека заражены коронавирусом. Предыдущие случаи заражения COVID-19 на Сейшелах выявлены 14 марта. Заражённые — вернувшаяся из Италии супружеская пара.

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